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Мурманская область. Арктика (16+)10.07.23 17:30

Открыт набор участников для обучения по акселерационной программе «Экспортный форсаж»

Центр поддержки экспорта Мурманской области приглашает экспортно ориентированные предприятия региона на обучение по акселерационной программе «Экспортный форсаж». Обучение для малых и средних предприятий проводится на безвозмездной основе и продлится с августа по октябрь 2023 года.

Программа разработана Школой экспорта Российского экспортного центра для реализации экспортного потенциала предприятий – от выбора рынка до расчета оптимального логистического маршрута, минимизации рисков, снижения издержек.

Обучение носит исключительно прикладной характер, семинары и лекции проходят в форме мастер-классов, где соблюдаются пропорции по времени донесения методик и практики 50:50.

По итогу обучения для каждой компании будет разработано до трёх планов выхода на иностранные рынки. Цель проекта – заключение новых внешнеторговых контрактов в течение одного года после прохождения обучения.

Программа предназначена для малых и средних предприятий Мурманской области. Принять участие могут как начинающие экспортеры, так и компании, уже имеющие опыт работы на зарубежных рынках, преследующие цель расширить географию экспорта, увеличить объемы товарооборота или выйти на международную арену с новым продуктом.

Чтобы принять участие в программе, необходимо обратиться в Центр поддержки экспорта Мурманской области по электронной почте shchur@export51.ru, тел.: +7 8152-56-79-97, доб. 204.

Участие субъектов малого и среднего предпринимательства Мурманской области в обучении реализуется в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» при содействии регионального Министерства развития Арктики и экономики.

 

Фото: https://gov-murman.ru

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