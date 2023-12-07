Открыт набор участников выставки «Туризм: экипировка и снаряжение-2024»

С 11 по 13 апреля 2024 года в Мурманске на территории павильона «МурманЭКСПО» состоится событие для всех поклонников путешествий – выставка «Туризм: Экипировка и Снаряжение-2024». Это мероприятие призвано объединить профессионалов туристической индустрии, любителей активного отдыха и всех, кто ищет вдохновение для новых приключений.

Мероприятие проводится ООО «МурманЭКСПОЦентр» при информационной поддержке Комитета по туризму Мурманской области и АНО «Туристский информационный центр Мурманской области». Мероприятие отвечает целям и задачам Национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства».

«Мероприятие – не только возможность для компаний продемонстрировать свои продукты, но и площадка для обмена опытом и идеями. Мы стремимся вдохновлять туристов на новые приключения, а также поощрять ответственное отношение к окружающей среде. Надеемся, событие станет площадкой для представления инновационных технологий и лучших продуктов в сфере туризма, вдохновляя на новые открытия и путешествия», – отметил директор ООО «МурманЭКСПОЦентр» Алексей Савинцев.

Основная цель – собрать на одной площадке поставщиков и производителей транспортных средств, специального туристического оборудования, функциональной одежды, средств защиты, полезных мелочей и аксессуаров. Организаторы рассчитывают познакомить посетителей с последними разработками в области туристических технологий, включая тенденции в туристической экипировке, палатках, рюкзаках, одежде и обуви для активного отдыха, устройствах оптики и навигации и других инновациях.

Как сообщает комитет по туризму Мурманской области, выставка «Туризм: Экипировка и Снаряжение-2024» призвана стать площадкой для общения профессионалов, где представители туристической индустрии и предприниматели смогут обсудить перспективы развития и взаимовыгодное сотрудничество, обменяться опытом.

Открыта регистрация участников и экспонентов выставки «Туризм: экипировка и снаряжение» по телефону +7 (8152) 551-133 или электронной почте: expo@murmanexpo.ru.

Фото: https://gov-murman.ru