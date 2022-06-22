Открыт набор волонтёров на круглосуточный форум и фестиваль ко Дню молодёжи

В эти выходные в Мурманске пройдут сразу два масштабных молодёжных мероприятия: первый круглосуточный форум «Крайний Север – бескрайние возможности» и фестиваль «День молодёжи – 2022».

Северяне могут присоединиться к мероприятиям не только в качестве участников, но и волонтёров. Среди задач добровольцев – работа на площадках, сопровождение официальных лиц, аккредитация и регистрация гостей, работа со зрителями, а также помощь на церемониях и культурных событиях программы.

Волонтёры смогут не только присоединиться к самым крупным молодёжным событиям этого лета, но и получить баллы от партнера фестивалей – платформы «Другое дело». Эти баллы можно будет обменять на полезные призы – доступ к обучающим мероприятиям, курсам или другое.

Для того, чтобы стать волонтером, необходимо подать заявку на сайте dobro.ru.

25 июня, круглосуточный форум «День молодёжи 2022» «Крайний Север – бескрайние возможности», регистрация по ссылке.

26 июня, фестиваль «День молодёжи – 2022», регистрация по ссылке.

По прикрепленным ссылкам можно не только записаться в команду, но и посмотреть описание, функции, занятость.