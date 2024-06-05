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Мурманская область. Арктика (16+)05.06.24 13:00

Открыт набор заявок кандидатов членов управленческой и преподавательской команды первого в России Центра цифрового искусства «Муза»

Открыт набор кандидатов в команду первого в России Центра цифрового искусства «Муза». Коллективу практиков креативных индустрий, науки и технологий предстоит реализовывать уникальный для нашего региона и страны проект дополнительного образования детей и подростков, объединяющий технологии, исследовательскую деятельность и творчество.

Наряду с управленческой командой ведётся отбор претендентов среди преподавателей по направлениям: программирование, мода, режиссура игрового кино, мультимедиа искусство, актер кино, сценарное мастерство, генеративный дизайн, операторское искусство и архитектура. После успешного прохождения отбора кандидатов ждёт бесплатное обучение, которое будет проходить в течение четырёх месяцев по будням и выходным три раза в неделю. Занятия состоятся в формате встреч с ведущими практиками индустрии, каждая из которых длится два академических часа. После прохождения этого этапа, а также по завершении стажировки в Москве и финальной аттестации, будет заключён трудовой договор.

Подать заявку на включение в команду Центра цифрового искусства «Муза» можно по ссылке.

Министерство информационной политики Мурманской области напоминает, что центр «Муза» создаётся в Мурманске в рамках соглашения между правительством региона и ПАО «Сбербанк», подписанным в День Мурманской области на Международной выставке-форуме «Россия» на ВДНХ. В основе концепции уникального для страны проекта лежит обучение по таким программам для детей и подростков от 5 до 18 лет, как «Лаборатория исследования и проектирования» (R&D LAB), «Лаборатория искусственного интеллекта», «Лаборатория AR/VR технологий и генеративного дизайна», «Лаборатория Наука + Искусство». Кроме того, планируется реализовывать образовательные программы в области креативных индустрий – дизайн, маркетинг, кинопроизводство, современная музыка и мода. 

 

Фото: https://gov-murman.ru

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