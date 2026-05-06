Открыт новый сервис на портале «Наш север»: участники субботников могут оставить заявку на получение рассады

В Мурманской области официально стартовали традиционные весенние общегородские и Всероссийские субботники, которые охватили все муниципалитеты региона. В рамках мероприятий, которые уже активно проходят, запланированы уборка и благоустройство территорий, обновление малых архитектурных форм, покраска элементов, а также мастер-классы, лекции, спортивные активности и воркшопы.

Все участники субботников получат памятный подарок — бархатцы или петунии, — который поможет сделать регион ещё более зелёным. Чтобы получить подарок, необходимо:

1. Зарегистрироваться на портале «Наш Север».

2. Присоединиться к субботникам в вашем муниципалитете.

3. Подать заявку на портале «Наш Север» по ссылке: https://nashsever51.ru/forms/podarok.

4. Муниципалитет обработает заявку и сообщит, когда и где можно забрать саженец.

Форма на портале открыта по 10 мая включительно. После 10 мая муниципальные образования подсчитают количество поданных заявок и сформируют необходимое количество саженцев для приобретения. После проведения всех необходимых процедур участников оповестят о времени и месте получения растения.

«Субботники — это не только способ сделать наши города чище и уютнее, но и отличная возможность для жителей объединиться ради общей цели. Мы благодарим всех, кто принимает участие в таких мероприятиях!» — отметила глава регионального минэнерго и ЖКХ Мурманской области Зинаида Середа.

Как отмечает Минэнерго и ЖКХ Мурманской области, субботники — часть федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», входящего в нацпроект «Инфраструктура для жизни». Во время уборки в муниципалитетах региона будут работать волонтеры, которые помогут северянам принять участие во Всероссийском голосовании за объекты благоустройства.

