Открыт приём документов на присуждение именной стипендии губернатора Мурманской области молодым учёным и аспирантам

До 15 декабря образовательные и научные организации, расположенные на территории Мурманской области, могут предоставить документы претендентов на именную стипендию губернатора Мурманской области – молодых учёных и аспирантов до 35 лет, докторов наук до 40 лет. Стипендия присуждается за успехи, достигнутые в 2023 году в учебной и научно-исследовательской деятельности, а также за перспективные научные исследования и разработки для научно-технологического развития РФ. Размер стипендии составляет 20000 рублей ежемесячно, она назначается на один календарный год – с 1 января по 31 декабря 2024 года.

Как сообщает Министерство образования и науки Мурманской области, документы необходимо представить в министерство образования и науки по адресу: г. Мурманск, ул. Трудовых Резервов, 4, отдел профессионального образования и науки (телефон /815-2/ 48-67-01, доб. 1744).

Подробная информация – на сайте министерства.

Также напоминаем об итогах конкурса по предоставлению грантов на поддержку научно-исследовательских проектов молодых ученых Мурманской области в 2023 году. Победителями признаны две организации и девять предоставленных ими проектов: в номинации «Экономические и гуманитарные науки» – Мурманский арктический университет, в номинации «Технические и естественные науки» – Мурманский арктический университет и Кольский научный центр Российской академии наук.

Фото: https://gov-murman.ru