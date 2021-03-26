Открыт приём инновационных проектов для участия в XI Национальной научно-технической конференции

Основной целью деятельности Союза машиностроителей России является формирование стратегии развития машиностроительной и смежных отраслей промышленности, механизмов активной государственной политики по поддержке национального промышленного комплекса страны, а также содействие инновационной деятельности в интересах предприятий.

Особое внимание Союз машиностроителей России уделяет проектам, направленным на развитие государственной молодежной политики в сфере технического образования и подготовки квалифицированных рабочих и инженерно-технических кадров машиностроительной отрасли.

Одним из таких проектов является Национальная научно-техническая конференция (далее – Конференция), основная задача которой – внедрение в производство перспективных разработок молодых учёных и специалистов.

За время проведения Национальной научно-технической конференции было зарегистрировано более 2500 проектов, многие из которых стали основой для решения инновационных запросов российского машиностроения.

Конференция проводится Союзом в форме открытого конкурса инновационных разработок молодых интеллектуальных кадров по 14 отраслевым направлениям:

1. Авиастроение;

2. Ракетно-космическая промышленность;

3. Автомобильная промышленность;

4. Транспортное машиностроение;

5. Станкостроительная и инструментальная промышленность;

6. Приборостроение, системы управления, электронная и электротехническая промышленности;

7. Тракторное, сельскохозяйственное, лесозаготовительное, строительно-дорожное и коммунальное машиностроение;

8. Энергетическое машиностроение;

9. Тяжёлое машиностроение;

10. Судостроение и морская техника;

11. Промышленная экология;

12. Информационные технологии;

13. Робототехника и искусственный интеллект;

14. Управленческие задачи.

Принять бесплатное участие в конференции в качестве разработчиков инновационных проектов может любой автор или авторский коллектив, не более 5 человек, в возрасте до 35 лет.

По итогам XI Национальной научно-технической конференции для победителей и призеров будет сформирован и напечатан сборник научных трудов с размещением в базе РИНЦ на платформе Научной электронной библиотеки eLibrary.Ru. Сборнику будет присвоен международный номер ISBN, каждой статье – цифровой идентификатор DOI.

Зарегистрировать проект по одному из актуальных отраслевых направлений можно на официальном сайте www.nntk-smr.ru.