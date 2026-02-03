Открыт приём заявок на фестиваль молодых художников-модельеров, дизайнеров одежды «НаМОДнение»

10 -11 апреля Мурманский областной художественный музей вновь накроет «НаМОДнение». Местом проведения фестиваля традиционно станет главное здание музея на улице Коминтерна, 13.

Как сообщает vk.com/murmanskmuseum, фестиваль «НаМОДнение» – стартовая полоса для молодых дизайнеров, художников, модельеров. Благодаря участию в фестивале молодые таланты могут реализовать свои творческие идеи и получить возможность дальнейшего профессионального роста.

Мурманский областной художественный музей и Министерство культуры Мурманской области более 20 лет организовывает и проводит фестиваль «НаМОДнение», который объединяет талантливых молодых художников-модельеров, дизайнеров одежды, яркие творческие коллективы, дизайнерские группы. За многолетнюю историю в нём приняли участие более 500 дизайнеров и модельеров.

Программа фестиваля: с 28 февраля по 10 марта - эскизный (заочный) конкурс; 10 апреля - публичные конкурсные показы: «Откровение», «ART-couture», «На Севере шить», «Ренессанс» - апсайклинг, «Этно - код: Россия» и 11 апреля состоится гала-концерт - показ лучших коллекций, объявление дипломантов и абсолютного победителя мероприятия

В этом году организаторы предложили участникам новую конкурсную номинацию «Этно - код: Россия». В рамках которой к показам допускаются коллекции, отражающие современное прочтение традиций разных регионов, отражение многообразия через орнаменты и декор.

Творческие коллективы – победители фестиваля будут отмечены дипломами, ценными подарками, творческими стажировками у ведущих дизайнеров.

