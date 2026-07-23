Открыт приём заявок на IX Всероссийский конкурс лучших практик в сфере национальных отношений

Северян приглашают принять участие в IX Всероссийском конкурсе лучших практик в сфере национальных отношений. Мероприятие направлено на выявление перспективных инициатив и оказание их авторам экспертной и организационной поддержки для дальнейшего масштабирования проектов.

Конкурс призван объединить лучшие решения, способствующие укреплению межнационального мира и согласия, сохранению культурного многообразия и развитию гражданского общества в регионах России.

Конкурс пройдёт в несколько этапов:

1. Приём заявок и консультирование – с 7 июля по 20 октября.

2. Проверка заявок на соответствие условиям – с 21 по 25 октября.

3. Работа конкурсной комиссии – с 26 октября 2026 года по 31 января 2027 года.

4. Подведение итогов и награждение – с 1 февраля 2027 года.

Подать заявку и ознакомиться с подробными условиями можно на официальной платформе по ссылке.

Инициатором и организатором конкурса выступает АНО «Ресурсный центр в сфере национальных отношений» в партнерстве с Комиссией Общественной палаты РФ по межнациональным, межрелигиозным отношениям и миграции, Международным союзом неправительственных организаций «Ассамблея Народов Мира» и движением «Сотворчество народов во имя жизни» (Сенежский форум).

Как отмечает Министерство внутренней политики Мурманской области, мероприятие проводится при поддержке Федерального агентства по делам национальностей (ФАДН России), Совета при Президенте РФ по межнациональным отношениям и Фонда развития цифровых технологий в социальной сфере.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/571565/#&gid=1&pid=1