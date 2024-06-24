Открыт приём заявок на компенсацию затрат на транспортировку промышленной продукции

Стартовал приём заявок на получение компенсации затрат на транспортировку промышленной продукции. Приём заявок продлится до 18.00 (мск) 20 августа 2024 года.

Подать заявку на компенсацию экспортёры могут на цифровой платформе «Мой экспорт».

Организации могут компенсировать до 80% от фактических затрат на транспортировку своей продукции, поставки которой были осуществлены до конечного потребителя. Объём поставок должен превышать размер предоставляемой поддержки не менее чем в девять раз. Максимальная сумма компенсации для одной компании в год составляет 500 млн рублей, а для организаций лесопромышленного комплекса - 300 млн рублей.

На данную меру поддержки могут претендовать организации, осуществляющие поставки промышленной продукции, а также сборочных комплектов продукции по кодам ТН ВЭД ЕАЭС, перечень которых утвержден в решении Минпромторга России о предоставлении субсидии №23-68921-00950-Р.

Подробное описание программы поддержки, инструкции и шаблоны документов можно найти по ссылке.

В случае вопросов просьба обращаться к специалистам регионального Центра поддержки экспорта по телефону +7 (8152) 56-79-97, а также в Министерство развития Арктики и экономики Мурманской области телефону +7 (8152) 486-395.

АНО «Центр поддержки экспорта Мурманской области» оказывает услуги субъектам малого и среднего предпринимательства региона для выхода на экспорт и расширения географии экспортных поставок в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» при содействии регионального Министерства развития Арктики и экономики.