Открыт приём заявок на конкурс президентских грантов в сфере культуры и креативных индустрий

Северян приглашают принять участие в первом конкурсе Президентского фонда культурных инициатив (ПФКИ). Приём заявок открыт до 10 июля.

Участвовать могут проекты в сфере:

— культуры и академического искусства;

— креативных индустрий (дизайн, мода, кино, игры, мультимедиа);

— популярной и традиционной культуры;

— наставничества, образования, поддержки молодых талантов;

— организации фестивалей, форумов, премий;

— развития инфраструктуры в сфере культуры;

— стартапов в культурной среде.

ПФКИ — это государственный фонд, созданный в 2021 году по поручению Президента Владимира Путина для поддержки социально значимых проектов в сфере культуры, искусства и креативных индустрий. Его цель — развитие культурной среды России, поддержка творческих инициатив, создание условий для реализации потенциала профессионалов и молодых талантов.

Как сообщает Министерство развития Арктики и экономики Мурманской области, всего за время работы проведено 14 конкурсов, на которые подано почти 97 тысяч заявок, поддержку получили более 10 тысяч проектов на общую сумму свыше 40,6 млрд рублей.

Более подробную информацию о конкурсе можно найти на официальной странице ПФКИ.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/