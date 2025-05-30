В Мурманске на улице Воровского начала работу гастрономическая ярмаркаВ Мурманской области продлят до 2028 года компенсационные выплаты за аренду жилья отдельным категориям медработников
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Вакансии
Мурманская область. Арктика (16+)30.05.25 17:00

Открыт приём заявок на конкурс президентских грантов в сфере культуры и креативных индустрий

Северян приглашают принять участие в первом конкурсе Президентского фонда культурных инициатив (ПФКИ). Приём заявок открыт до 10 июля.

Участвовать могут проекты в сфере:

— культуры и академического искусства;

— креативных индустрий (дизайн, мода, кино, игры, мультимедиа);

— популярной и традиционной культуры;

— наставничества, образования, поддержки молодых талантов;

— организации фестивалей, форумов, премий;

— развития инфраструктуры в сфере культуры;

— стартапов в культурной среде.

ПФКИ — это государственный фонд, созданный в 2021 году по поручению Президента Владимира Путина для поддержки социально значимых проектов в сфере культуры, искусства и креативных индустрий. Его цель — развитие культурной среды России, поддержка творческих инициатив, создание условий для реализации потенциала профессионалов и молодых талантов.

Как сообщает Министерство развития Арктики и экономики Мурманской области, всего за время работы проведено 14 конкурсов, на которые подано почти 97 тысяч заявок, поддержку получили более 10 тысяч проектов на общую сумму свыше 40,6 млрд рублей.

Более подробную информацию о конкурсе можно найти на официальной странице ПФКИ.

 

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Каждый третий соискатель в ИТ-сфере – зумер: исследование «BIA Technologies» и hh.ru
-Фоторепортаж (6+)ИСТОРИЯ ПОДВИГАФестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидеть
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: ОТЧЁТ ГУБЕРНАТОРА 2025Мурманская областная Дума: БЮДЖЕТ-2025С ДЕТСТВА ЛЮБИЛ НАБЛЮДАТЬ ЗА РАБОТОЙ РАЗЛИЧНЫХ МЕХАНИЗМОВ
-

Последние комментарии

Инесса Арманд
29.05.25 21:21
Противоположный взгляд: https://vk.com/wall1051333163_2
Комментарий к новости:В честь празднования 80-летия Победы активисты КПРФ организовали праздник для северян в Росляково
Марина
21.05.25 15:46
Добрый день Подскажите пожалуйста, личный кабинет военнослужащего не обновляется с 03.03.2025 Являюсь женой участка СВО *** День добрый! На сайте Минобороны проводятся технические работы. Они прин
Комментарий к новости:Минобороны России запустило новую версию сервиса «Личный кабинет военнослужащего» на официальном интернет-портале
Татьяна
05.05.25 13:31
Здравствуйте. А почему вы пишете, что Забег.РФ 19 мая, если он 24 мая? *** День добрый! Вы зашли на сообщение за 2024 год. В то время это мероприятие проходило 19 мая. И Вы правы, в этом году «За
Комментарий к новости:СПОРТИВНАЯ АФИША
-Правовая консультация (18+)Как грамотно попросить повышение ЗП, чтобы повысить шансы на успех? Рекомендации экспертов hh.ru
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
282930123456789101112131415161718192021222324252627282930311
-Скоро в эфире20:00«Взрослые игры». Тематическая программа (16+)20:30Новости. Информационная программа (12+)21:00«Международные новости». Информационная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)Долги по зарплате стали больше-PRO Валюту (16+)Курс евро вырос на 30 копеек, доллар укрепился на 12 копеек-PRO Энергетику (18+)Системный оператор и «ТГК-1» внедрили дистанционное управление мощностью Верхне-Туломской ГЭС-12-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 30 мая-PRO Нефть и газ (18+)Реализацию проекта Северного широтного хода возобновят только после стабилизации ситуации на рынке углеводородов-PRO Законы (18+)В России начинает действовать реестр должников по алиментам
-

Наш регион-51

© 2009 - 2025
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»