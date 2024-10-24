Открыт приём заявок на областной конкурс «Молодой предприниматель»

К участию приглашаются представители молодёжи Кольского Заполярья – предприниматели и самозанятые в возрасте от 16 до 35 лет (включительно), кто зарегистрирован и осуществляет предпринимательскую деятельность на территории Мурманской области, хочет заявить о себе и приобрести новые деловые связи.

Конкурс проводится по пяти номинациям: «Производство», «Сфера услуг», «Самозанятые», «Торговля» и «IT». Заявки принимаются до 18 ноября 2024 года (включительно) по электронной почте: ncci@ncci.ru. В теме письма необходимо указать «Заявка на конкурс МП».

Условия конкурса и форма заявки доступны на сайте Центра поддержки предпринимательства Мурманской области.

Подробную информацию об условиях проведения конкурса можно получить у оператора конкурса – Союз «Торгово-промышленная палата Мурманской области» /Северная/ (ТПП) по телефонам координаторов: +7 960-020-73-84, +7 902-139-45-92, а также по электронной почте: rsc@ncci.ru, ncci@ncci.ru.

Мероприятие организуется Центром поддержки предпринимательства Мурманской области совместно с Министерством развития Арктики и экономики Мурманской области и реализуется в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/