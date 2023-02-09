Открыт приём заявок на региональный этап Всероссийского конкурса «Семья года»

В 2023 году конкурс будет проходить традиционно в три этапа по девяти номинациям: «Многодетная семья», «Молодая семья», «Сельская семья», «Золотая семья России», «Семья – хранитель традиций», «Лучшая творческая семья», специальная номинация «Отец года», «Приемная семья» и «Спортивная семья».

Семьям, решившим участвовать в конкурсе, необходимо до 10 марта подать заявку и требуемые материалы в центры социальной поддержки населения по месту жительства. Там же можно получить консультации по оформлению документов. Справочные телефоны учреждений и адреса электронной почты размещены на сайте Министерства труда и социального развития Мурманской области.

С 13 по 24 марта на территории муниципальных образований будет проведён отборочный этап. Комиссии, которые возглавят руководители центров социальной поддержки населения, определят одного победителя по каждой номинации. В состав комиссий также войдут представители органов местного самоуправления, общественных организаций, средств массовой информации. Оргкомитет конкурса, возглавляемый заместителем губернатора Еленой Дягилевой, с 27 марта по 7 апреля определит победителей по номинациям.

Торжественное награждение планируется провести по сложившейся доброй традиции в мае в рамках праздничного мероприятия «День семьи» в Мурманске. Победители регионального этапа примут участие во Всероссийском этапе конкурса «Семья года». По его итогам будет издана почётная книга «Семья года» с историями семей-победителей, описанием их традиций и семейных ценностей.

Министерство труда и социального развития Мурманской области как ответственный исполнитель регионального этапа конкурса приглашает семьи, развивающие духовно-нравственные качества и творческие способности членов семьи, уделяющие большое внимание занятиям спортом и ведущие здоровый образ жизни, внесшие вклад в развитие сельской территории, являющиеся примером приверженности семейным ценностям, сохранившие традиции национальной культуры, обычаи семьи, создающие благоприятные условия для творческой реализации семьи, принять участие и достойно представить наш северный край на Всероссийском конкурсе «Семья года».

Документы конкурса размещены на сайте ведомства.

Фото: https://gov-murman.ru