Открыт приём заявок на участие в Арктическом фестивале «Териберка»

Стартовал приём заявок на участие в IX Арктическом фестивале «Териберка», который состоится 24-25 августа на берегу Баренцева моря в одноименном старинном поморском селе.

«В этом году фестиваль «Териберка» станет яркой финальной точкой северного лета. Сейчас наша команда активно работает над программой фестиваля. Ключевая задача – не только порадовать давних поклонников фестиваля, но и сделать мероприятие интересным и комфортным для семей с детьми. В ближайшее время будем делиться подробностями», – рассказал председатель комитета по туризму Мурманской области Александр Елисеев.

Как сообщает комитет по туризму Мурманской области, к участию в фестивале приглашаются артисты, музыканты, волонтёры, заведения общественного питания и фудтраки, производители уникальных северных товаров и сувениров, организаторы спортивных мероприятий, средства массовой информации, объекты культуры и просвещения, иные заинтересованные лица и компании.

Подать предварительную заявку можно до 15 июля по ссылке: https://forms.yandex.ru/u/6655997443f74f0510a80fc7/

Фото: https://gov-murman.ru