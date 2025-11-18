Открыт приём заявок на участие в благотворительной акции «Ёлка желаний»

До Нового года — полтора месяца: самое время украшать «Ёлку желаний». Открыт приём заявок на ежегодную благотворительную акцию молодёжных общественных организаций «Движение Первых» и «Росмолодёжь».

Стать мечтателями могут: дети с ограниченными возможностями здоровья, дети с инвалидностью, дети с состоянием здоровья, угрожающим жизни, дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, дети, проживающие в семьях с доходом ниже прожиточного минимума, дети из семей военнослужащих и (или) мобилизованных, принимающих либо принимавших участие в специальной военной операции, дети из семей, постоянно проживающих в Белгородской, Курской и Брянской областях, и пострадавших и/или вынуждено покинувших место жительства в связи с обстрелами, дети, проживающие и зарегистрированные на территории Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской и Херсонской областей.

Загадать желание: https://елкажеланий.рф/dreamer.

Открытки с мечтами будут украшать ёлки в общественных местах по всей стране. Исполнить желание детей может любой желающий. Стать исполнителем желаний: https://елкажеланий.рф/

