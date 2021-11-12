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Мурманская область. Арктика (16+)12.11.21 10:00

Открыт приём заявок на участие в фестивале молодёжного творчества «Арктика талантов»

В Мурманской области стартует фестиваль молодёжного творчества «Арктика талантов»: к участию приглашают северян в возрасте от 14 до 35 лет.

Мероприятия фестиваля пройдут в онлайн- и офлайн-форматах  в три этапа: I этап – приём заявок и творческих работ – продлится до 1 декабря 2021 года, конкурсный онлайн-отбор – до 10 декабря 2021 года; II этап – конкурсный офлайн-отбор, мастер-классы – состоится 14 декабря 2021 года; III этап – гала-концерт и награждение победителей и призёров фестиваля – пройдёт 20 декабря этого года в Мурманске.

Как сообщает региональный комитет молодёжной политики, фестиваль проводится по следующим направлениям: вокальное, танцевальное, инструментальное, блогинг и кино, оригинальный жанр.

Заявку на участие необходимо направить на адрес электронной почты: ArcticTalent@yandex.ru. Также участникам необходимо подготовить и направить видеозапись выступления в соответствии с предложенными номинациями. Прошедших конкурсный онлайн-отбор пригласят на очные мероприятия.

Подробности и формы заявок – в проекте положения, опубликованном в официальном сообществе организатора – комитета молодёжной политики Мурманской области – «ВКонтакте».

Комментарии

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Последние комментарии

Игорь
07.11.21 09:13
Да, без пояснений понять значение этого арт-объекта довольно сложно. Надеюсь, что брёвна пропитали противопожарным составом, а то некоторые молодые люди подумают, что это заготовка под костёр.
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Николай
02.11.21 22:46
А где эти участки? *** Перечень участков можно посмотреть на сайте Мурманскстата: https://murmanskstat.gks.ru/folder/138886 Редакция.
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макс
27.10.21 00:49
Освободили, когда пираты уже свинтили с контейнеровоза.))))
Комментарий к новости:Моряки-североморцы - гроза пиратов
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