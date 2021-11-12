Открыт приём заявок на участие в фестивале молодёжного творчества «Арктика талантов»

В Мурманской области стартует фестиваль молодёжного творчества «Арктика талантов»: к участию приглашают северян в возрасте от 14 до 35 лет.

Мероприятия фестиваля пройдут в онлайн- и офлайн-форматах в три этапа: I этап – приём заявок и творческих работ – продлится до 1 декабря 2021 года, конкурсный онлайн-отбор – до 10 декабря 2021 года; II этап – конкурсный офлайн-отбор, мастер-классы – состоится 14 декабря 2021 года; III этап – гала-концерт и награждение победителей и призёров фестиваля – пройдёт 20 декабря этого года в Мурманске.

Как сообщает региональный комитет молодёжной политики, фестиваль проводится по следующим направлениям: вокальное, танцевальное, инструментальное, блогинг и кино, оригинальный жанр.

Заявку на участие необходимо направить на адрес электронной почты: ArcticTalent@yandex.ru. Также участникам необходимо подготовить и направить видеозапись выступления в соответствии с предложенными номинациями. Прошедших конкурсный онлайн-отбор пригласят на очные мероприятия.

Подробности и формы заявок – в проекте положения, опубликованном в официальном сообществе организатора – комитета молодёжной политики Мурманской области – «ВКонтакте».