Открыт приём заявок на участие в конкурсе «Экспортёр года»

АНО «Центр поддержки экспорта Мурманской области» при содействии Министерства развития Арктики и экономики Мурманской области объявляет о старте регионального этапа конкурса «Экспортер года» и начинает приём заявок.

Участие в конкурсе бесплатное. Принять участие в конкурсе могут субъекты малого и среднего предпринимательства, зарегистрированные на территории Мурманской области.

Конкурс пройдёт в восьми номинациях: «Экспортёр года в сфере промышленности»; «Экспортёр года в сфере агропромышленного комплекса»; «Экспортёр года в сфере услуг»; «Экспортёр года в сфере высоких технологий»; «Трейдер года»; «Прорыв года»; «Экспортёр года на международных электронных торговых площадках»; «Самая успешная женщина-экспортёр».

Сроки проведения конкурса – с 29 января по 28 февраля 2024 года включительно.

Для участия в конкурсе необходимо заполнить и направить заявку, анкету, краткую аналитическую справку и справку об исполнении налогоплательщиком обязанности по уплате налогов на электронную почту info@export51.ru с пометкой «Экспортёр года».

Порядок отбора и формы для заполнения доступны по ссылке.

Как сообщает региональное Министерство развития Арктики и экономики Мурманской области, по итогам конкурса победители и призеры награждаются дипломами и ценными призами (сертификаты на покупку авиабилетов экономического класса в рамках организуемых ЦПЭ мероприятий, сертификаты на обучение деловому английскому языку и др.). Кроме того, победители регионального этапа конкурса автоматически допускаются к участию в окружном этапе конкурса «Экспортёр года».

При возникновении вопросов по условиям участия в конкурсе или заполнению документов обращаться к сотрудникам Центра поддержки экспорта по телефону +7 8152 56-79-97 или в Министерство развития Арктики и экономики Мурманской области по телефону +7 8152 48-65-37.

Региональный этап конкурса «Экспортёр года» для субъектов малого и среднего предпринимательства Мурманской области проводится в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» при содействии регионального Министерства развития Арктики и экономики.

Фото: https://gov-murman.ru