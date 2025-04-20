Открыт приём заявок на участие в квесте «Истории северных улочек»

Квест по городскому ориентированию среди арт-объектов пройдёт 26 апреля и начнётся в пространстве «СОПКИ» на базе молодёжного центра творчества и социальной адаптации (ул. Капитана Маклакова, 25) в 15.00.

Участникам квеста «Истории северных улочек» предстоит увлекательное погружение в мир уличного искусства, посещение значимых мест и муралов Ленинского округа, загадки, интересные задания и занимательные вопросы. Приятным бонусом станет множество фотографий на память.

К участию принимаются команды по 2-3 человека, включая капитана. Возраст участников: от 14 до 35 лет.

Подать заявку необходимо до 24 апреля через Яндекс-форму по ссылке.

Три команды-победителя будут награждены памятными призами и дипломами.

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=29787&page=1