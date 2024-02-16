Открыт приём заявок на участие в международной выставке в Саудовской Аравии

АНО «Центр поддержки экспорта Мурманской области» начинает приём заявок от экспортноориентированных компаний в сфере пищевой индустрии, желающих принять участие в международной выставке продуктов питания «Saudi Food Show 2024».

Выставка пройдёт в г. Эр-Рияд (Саудовская Аравия) с 21 по 23 мая 2024 года. На выставке будут представлены секторы: напитки, молочные продукты, безлактозные и безглютеновые продукты, мясо и птица, морепродукты, бобовые, злаковые и каши, вегетарианские и растительные продукты.

В 2023 году в «Saudi Food Show 2024» приняли участие более 500 экспонентов из 93 стран, а посетителями стали более 28 тысяч гостей.

Региональный Центр поддержки экспорта при поддержке Министерства развития Арктики и экономики Мурманской области берет на себя затраты на аренду выставочной площади, застройку коллективного стенда (включая разработку дизайн-проекта), регистрационные сборы и др. Представители компаний-участников самостоятельно несут расходы по проезду и проживанию за рубежом.

Чтобы принять участие в выставке «Saudi Food Show 2024», необходимо направить заявку в Центр поддержки экспорта.

Организация участия субъектов малого и среднего предпринимательства Мурманской области в международных выставках реализуется в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» при содействии регионального Министерства развития Арктики и экономики.

Фото: https://gov-murman.ru