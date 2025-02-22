Открыт приём заявок на участие в онлайн конкурсах «Народный тренер» и «Народная команда». Конкурсы проводятся в Мурманской области с 2021 года в рамках плана «На Севере – жить».

В 2025 году побороться за звание «Народный тренер» смогут жители Заполярья старше 18 лет, имеющие профильное образование в сфере физической культуры и спорта и в свободное время осуществляющие на безвозмездной основе общественную физкультурную работу.

К участию в конкурсе «Народная команда» допускаются вновь сформированные, либо уже существующие любительские команды по игровым видам спорта (футбол, баскетбол, волейбол, регби и другие), которые собственными силами осуществляют тренировочную деятельность на объектах спорта Мурманской области.

Команды, подавшие заявки на участие в Конкурсе, не должны получать финансирование из средств муниципального и областного бюджетов в период с 1 января по 31 октября 2025 года, члены команды не могут состоять в профессиональных спортивных клубах Мурманской области и РФ.

Регистрация участников пройдет на портале «Наш Север» с 20 февраля по 20 марта 2025 года. Каждый желающий должен зарегистрироваться в нужном блоке: «Народный тренер» или «Народная команда» создать свой личный кабинет, заполнить анкету и далее размещать отчеты о проводимых мероприятиях и тренировках с фото- и видеоматериалами включительно до 31 октября.

С 20 ноября по 3 декабря будет открыто народное голосование – северяне смогут ознакомиться с материалами участников конкурсов и отдать свой голос за понравившегося тренера или команду.

Участники, набравшие наибольшее количество голосов в каждой номинации и соответствующие условиям конкурсов, становятся победителями и призерами.

Суммы денежных призов в номинации «Народный тренер» за 1, 2 и 3 место составляют 150, 125 и 100 тысяч рублей соответственно. Суммы денежных призов в номинации «Народная команда» за 1, 2 и 3 место – 200, 175 и 100 тысяч рублей соответственно.

Торжественное награждение победителей и призёров состоится в декабре 2025 года.

Подробная информация и положения о конкурсах размещена на сайте регионального Минспорта по ссылке.

Фото: https://www.citymurmansk.ru/