Открыт приём заявок на участие в проекте «Ряды»

Идёт приём заявок на участие в проекте «Ряды» на период с 27 февраля по 22 марта.

«Ряды» – один из инструментов продвижения креативных индустрий региона. Туристическое пространство на улице Воровского в Мурманске помогает раскрыть уникальность Кольского Заполярья через локальные продукты, ремесла и гастрономию.

К участию в проекте приглашаются юридические лица, индивидуальные предприниматели и самозанятые граждане, которые предлагают товары и услуги с северным колоритом: от изящной керамики и теплого вязания до пряников и ягодных соусов.

Приём заявок открыт до 18 февраля по ссылке: https://forms.yandex.ru/u/698c46a46d2d730603a9f7fb/

Количество мест ограничено. Участие в работе площадки обязательно для предпринимателей с пятницы по воскресенье с 12.00 до 20.00, в остальные дни недели – по желанию участника.

Ознакомиться с условиями участия можно на официальном сайте проекта.

Фото (Дмитрий ДУБОВ): https://gov-murman.ru/info/news/562280/#&gid=1&pid=1