Открыт приём заявок на участие в проекте «Ряды» и новогодней ярмарке «На Севере – тепло!»

Министерство туризма и предпринимательства Мурманской области совместно с Министерством развития Арктики и экономики Мурманской области и АНО «Событие51» объявляют о приёме заявок на участие в креативном пространстве «Ряды», в том числе в традиционной новогодней ярмарке «На Севере – тепло!».

Приём заявок открыт на период с 19 декабря 2025 года по 11 января 2026 года (традиционная новогодняя ярмарка «На Севере – тепло!»), а также с 16 января по 15 февраля 2026 года. Пространство «Ряды» расположено вблизи дома №11 на улице Воровского в Мурманске.

К участию в отборе приглашаются субъекты малого и среднего предпринимательства, осуществляющие деятельность в следующих направлениях: общественное питание - рестораторы и производители, представляющие блюда и продукты арктической кухни; сувенирная продукция и товары местных производителей - предприниматели, реализующие тематические сувениры, елочные композиции и крафтовые товары; досуг и образование - творческие студии, мастерские и мастера для организации и проведения новогодних мастер-классов.

Торговые площади предоставляются на безвозмездной основе. Количество доступных мест ограничено.

Подать заявку на участие можно через онлайн-форму до 30 ноября включительно.

Время работы новогодней ярмарки «На Севере – тепло!»: 19, 20 и 21 декабря - с 12.00 до 20.00; 26, 27, 28, 29 и 30 декабря - с 12.00 до 20.00; 31 декабря - с 12.00 до 18.00; 1-11 января - с 12.00 до 20.00.

Время работы креативного пространства «Ряды»: с 16 января по 15 февраля - с 12.00 до 20.00 (пятница - воскресенье).

Как отмечает Министерство туризма и предпринимательства Мурманской области, мероприятие направлено на поддержку местных производителей, развитие арктического гостеприимства и создание праздничной атмосферы для жителей и гостей города.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/557199/#&gid=1&pid=1