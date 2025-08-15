Открыт приём заявок на участие в проекте «Ряды» на улице Воровского Мурманска

Комитет по туризму Мурманской области открыл приём заявок на участие в проекте по поддержке регионального бизнеса креативных индустрий «Ряды». К участию приглашаются юридические лица, индивидуальные предприниматели и самозанятые граждане, предлагающие товары и услуги с северным колоритом.

«Для многих местных производителей «Ряды» – идеальная стартовая площадка. Это не просто бесплатные места, а витрина талантов Мурманской области, где предпринимателей замечают, а их продукцию ценят и покупают как северяне, так и гости региона», – отметил заместитель начальника отдела продвижения и маркетинга комитета по туризму Мурманской области Денис Мальцев.

Работа площадки организована по установленному графику: обязательное участие предусмотрено по пятницам, субботам и воскресеньям с 12.00 до 20.00, а с понедельника по четверг - в эти же часы по желанию участника.

До 22 августа открыт приём заявок на два рабочих периода: с 5 сентября по 5 октября и с 10 октября по 9 ноября текущего года. Количество мест ограничено.

Набор на последующие периоды (14 ноября – 14 декабря и 19 декабря – 18 января) откроется позднее.

Ознакомиться с условиями и подать заявку на участие можно на официальном сайте проекта.

Как отмечает региональный комитет по туризму, проект «Ряды» – это новая площадка для развития малого бизнеса и ремесленничества в регионе, способствующая увеличению видимости местных брендов и разнообразию предложения для жителей и гостей области. Проект стартовал в июле 2025 года в тестовом режиме и призван раскрыть колорит Заполярья через региональные продукты, ремесла и гастрономию, создав новое туристическое пространство в центре города.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/551809/#&gid=1&pid=1