Открыт приём заявок на всероссийскую премию «Деловой престиж: женщина-созидатель»

Минпромторг России начал приём заявок на IV Всероссийскую премию и форум «Деловой престиж: женщина-созидатель». К участию приглашаются женщины – собственники и руководители бизнеса любого масштаба.

Цель премии – отметить достижения женщин-предпринимателей и лидеров, которые вносят значимый вклад в экономику, социальную сферу, технологии и креативные индустрии страны.

Номинации охватывают самые разные сферы профессиональной деятельности женщин-лидеров:

- Промышленность, энергетика и инновации.

- Креативные индустрии.

- Ритейл и маркетинг.

- Здравоохранение и медицина.

- Ресторанное дело.

- Гостиничный сервис и туризм.

- Социальное предпринимательство и другие.

Заявки принимаются до 15 марта 2026 года. Подробности и подача заявки на официальном сайте: https://delovoiprestige.ru/award

Форум пройдёт 25 апреля в Москве, в штаб-квартире «Сбербанка». Торжественная церемония состоится 26 апреля 2026 года.

Как отмечает Министерство туризма и предпринимательства Мурманской области, ежегодная премия организована АНО Центр предпринимательства «Деловой престиж» для поддержки женского предпринимательства и лидерства. Мероприятие проводится в рамках реализации целей Национальной стратегии действий в интересах женщин на 2023-2030 годы.

 

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/561670/#&gid=1&pid=1

Комментарии

Последние комментарии

Александр
03.02.26 08:57
03.02.26 Мурманск, Карла Маркса, 49 - нет ни холодной, ни горячей воды.
Комментарий к новости:Плановые отключения в Мурманске на 3 февраля
Д.О. Вернер
27.01.26 12:39
У нас в руководстве ИНЖЕНЕРЫ есть? Или только лирики? На фоне надувного кита действующие вышки ЛЭП образца 1966 года как-то страшновато...
Комментарий к новости:Минэнерго России держит на контроле ситуацию с восстановлением электроснабжения в Мурманской области
Мира
26.01.26 04:17
Переведите детей на дистанционное пока нет света! Авария за аварией, такими темпами без света мы рискуем отпуская детей в школу!
Комментарий к новости:Вынужденные изменения в работе дошкольных и школьных учреждений Мурманска и транспортного обслуживания горожан на 26 января
