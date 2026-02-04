Открыт приём заявок на всероссийскую премию «Деловой престиж: женщина-созидатель»

Минпромторг России начал приём заявок на IV Всероссийскую премию и форум «Деловой престиж: женщина-созидатель». К участию приглашаются женщины – собственники и руководители бизнеса любого масштаба.

Цель премии – отметить достижения женщин-предпринимателей и лидеров, которые вносят значимый вклад в экономику, социальную сферу, технологии и креативные индустрии страны.

Номинации охватывают самые разные сферы профессиональной деятельности женщин-лидеров:

- Промышленность, энергетика и инновации.

- Креативные индустрии.

- Ритейл и маркетинг.

- Здравоохранение и медицина.

- Ресторанное дело.

- Гостиничный сервис и туризм.

- Социальное предпринимательство и другие.

Заявки принимаются до 15 марта 2026 года. Подробности и подача заявки на официальном сайте: https://delovoiprestige.ru/award

Форум пройдёт 25 апреля в Москве, в штаб-квартире «Сбербанка». Торжественная церемония состоится 26 апреля 2026 года.

Как отмечает Министерство туризма и предпринимательства Мурманской области, ежегодная премия организована АНО Центр предпринимательства «Деловой престиж» для поддержки женского предпринимательства и лидерства. Мероприятие проводится в рамках реализации целей Национальной стратегии действий в интересах женщин на 2023-2030 годы.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/561670/#&gid=1&pid=1