Открыт приём заявок на всероссийскую премию «Деловой престиж: женщина-созидатель»
Минпромторг России начал приём заявок на IV Всероссийскую премию и форум «Деловой престиж: женщина-созидатель». К участию приглашаются женщины – собственники и руководители бизнеса любого масштаба.
Цель премии – отметить достижения женщин-предпринимателей и лидеров, которые вносят значимый вклад в экономику, социальную сферу, технологии и креативные индустрии страны.
Номинации охватывают самые разные сферы профессиональной деятельности женщин-лидеров:
- Промышленность, энергетика и инновации.
- Креативные индустрии.
- Ритейл и маркетинг.
- Здравоохранение и медицина.
- Ресторанное дело.
- Гостиничный сервис и туризм.
- Социальное предпринимательство и другие.
Заявки принимаются до 15 марта 2026 года. Подробности и подача заявки на официальном сайте: https://delovoiprestige.ru/award
Форум пройдёт 25 апреля в Москве, в штаб-квартире «Сбербанка». Торжественная церемония состоится 26 апреля 2026 года.
Как отмечает Министерство туризма и предпринимательства Мурманской области, ежегодная премия организована АНО Центр предпринимательства «Деловой престиж» для поддержки женского предпринимательства и лидерства. Мероприятие проводится в рамках реализации целей Национальной стратегии действий в интересах женщин на 2023-2030 годы.
Фото: https://gov-murman.ru/info/news/561670/#&gid=1&pid=1