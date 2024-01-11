Открыт приём заявок на всероссийскую премию «Молодой промышленник года»

С 10 января при поддержке Министерства промышленности и торговли Российской Федерации стартовала премия «Молодой промышленник года», в которой могут принять участие талантливые предприниматели, директора и главные инженеры развивающихся промышленных предприятий.

В рамках премии будут награждены те, чьи проекты эксперты признают наиболее перспективными для развития страны и её технологического суверенитета.

В жюри премии – заместитель председателя правительства Российской Федерации – министр промышленности и торговли Российской Федерации Денис Мантуров, председатель комитета Государственной Думы по промышленности и торговле Владимир Гутенев, президент Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин, а также другие авторитетные эксперты отрасли, лидеры деловых сообществ и институтов развития. Церемония награждения традиционно состоится на Международной промышленной выставке Иннопром в июле 2024 года в Екатеринбурге.

На церемонии награждения II всероссийской премии «Молодой промышленник года» в июле 2023 года заместитель министра промышленности и торговли Российской Федерации Алексей Беспрозванных подчеркнул: «Анализируя проекты участников премии, мы поняли, что будущее российской промышленности в надежных руках. Множество прорывных идей молодые промышленники сегодня дают. Крупные предприятия, холдинги заинтересованы в этой продукции и технологиях. Своим примером участники премии показывают пример молодёжи, какой личный вклад можно внести в развитие страны».

Критерии участия: суммарный годовой доход компании по всем видам предпринимательской деятельности в предыдущем году составил от 120 млн до 2 млрд рублей, количество сотрудников – от 15 до 250 человек, а возраст соискателя премии – до 40 лет.

Председатель клуба молодых промышленников Антон Ковалев призвал членов клуба, а также всех молодых промышленников верить в свои возможности и обязательно подавать заявки: «Премия выявляет перспективные проекты, чрезвычайно необходимые стране, продукции и технологии, в которых заинтересованы крупные предприятия, холдинги. Победители премии – настоящие лидеры нашего времени. Они не только получают призы, почётные грамоты Минпромторга России и членство в клубе молодых промышленников. Осенью финалисты участвовали в стажировках Минпромторга России «Федеральная практика». А на полях форума-выставки «Россия» презентовали свои амбициозные проекты на встрече с Денисом Валентиновичем Мантуровым и руководителями департаментов Минпромторга России, которые отметили, что проекты не останутся без поддержки ведомства. Мы видим, как с каждым годом растёт заинтересованность регионов на участие в премии – во второй раз заявок поступило в полтора раза больше, чем в первый: 600 со всех субъектов Российской Федерации, включая новые регионы».

Как сообщает Министерство развития Арктики и экономики Мурманской области, руководитель проекта премии Мария Окулова рассказала о порядке приема заявок и конкурсного отбора: «Соискатель может самостоятельно заполнить анкету с приложением презентации проекта на сайте с 10 января до 31 марта 2024 года. Также участников номинируют министерства, реализующие государственную промышленную политику в регионах страны. Кроме экспертной оценки, в рамках премии есть этап открытого голосования на сайте, результаты которого учитываются в спецноминации. Призовых мест будет немало. Премия, вместе с проектами ее участников, стала прорывной инициативой, отвечающей современным вызовам».

Фото (сайт премии «Молодой промышленник года»): https://gov-murman.ru