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Мурманская область. Арктика (16+)26.06.25 18:00

Открыт приём заявок на XVII Международный кинофестиваль «Северный характер»

До 31 августа открыт приём заявок на XVII Международный кинофестиваль «Северный характер». К участию принимаются работы, выпущенные в 2023–2025 годах. Ключевая тема — «Линия жизни».

В конкурсной программе будут представлены фильмы разных жанров, снятые на Севере или северными режиссёрами. Киноленты посвящены историческим событиям, современности и поиску своего места в жизни. Особое место в конкурсной программе отведено работам, посвящённым 500-летию освоения Северного морского пути.

Фестиваль состоится в Мурманске с 3 по 9 ноября. Программа включает конкурсные показы, мастер-классы, презентации кинопроектов и культурные активности. В этом году добавлены два новых конкурса: «Киношторм» для молодых кинематографистов и конкурс фильмов, созданных с помощью нейросетей. Основная программа состоит из шести номинаций, среди которых — полнометражные и документальные фильмы, анимация, короткий метр и сериалы.

Заявки и готовые фильмы с английскими субтитрами принимаются на сайте фестиваля. Жюри конкурса, в которое вошли международные эксперты кинопроизводства, определит победителей в основных и специальных номинациях. Церемония награждения состоится 8 ноября в Мурманске.

Организаторы кинофестиваля — Продюсерский центр «Северный характер» и кинокомпания «Арт Медиа Сервис» при поддержке Министерства культуры РФ и правительства Мурманской области.

Как отмечает региональное Министерство культуры, поддержка креативных индустрий, в том числе кинопроизводства в нашем регионе, является одной из ключевых задач стратегического плана «На Севере — жить!». При поддержке регионального Центра развития кинопроизводства в Кольском Заполярье регулярно проводятся курсы и кинолаборатории, грантовые конкурсы, премьерные кинопоказы, фестивали и другие события, которые способствуют развитию искусства кино в Мурманской области.

 

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/549197/#&gid=1&pid=1

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