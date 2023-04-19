Открыт приём заявок от экспортеров на компенсацию затрат на участие в международных выставках

Российский экспортный центр объявил приём заявок по компенсации для экспортеров самостоятельного участия в зарубежных выставочно-ярмарочных мероприятиях, прошедших в период с 2022 по 2023 год. Заявить о своём желании получить такую поддержку компании могут до 7 мая 2023 года.

По этой программе компенсировать расходы на аренду стенда и оборудования, а также на оплату регистрационных взносов могут все экспортёры, принявшие участие в абсолютно любом зарубежном выставочно-ярмарочном мероприятии в 2022 и 2023 году. Максимальный размер компенсации – 700 тысяч рублей для МСП и 2 миллиона рублей для крупных компаний.

При этом заявитель должен иметь по результату участия в выставке экспортный контракт, сумма которого превышает сумму запрашиваемой поддержки не менее чем в 9 раз.

Исключение составляют мероприятия, проводимые при поддержке АО «РЭЦ», размещенные на сайте по ссылке.

Как сообщает региональное Министерство развития Арктики и экономики, для участия в отборе и дальнейшей компенсации затрат компании необходимо самостоятельно принять участие в мероприятии, подать заявку через ИС «Одно окно» и пакет документов в АО «РЭЦ», согласно объявлению о начале отбора. Перечень необходимых документов можно найти в разделе сайта АО «РЭЦ» «Господдержка. Зарубежные выставки и ярмарки».