Мурманская область. Арктика (16+)25.09.22 11:00
Открыт раздел, посвящённый теме частичной мобилизации в Мурманской области
На портале правительства Мурманской области создан раздел Военного комиссариата региона, посвящённый частичной мобилизации. Опубликованы ответы на часто задаваемые вопросы жителей. Узнать подробную информацию можно, перейдя по ссылке.
База ответов сформирована на основе информации, предоставленной Министерством обороны Российской Федерации, а также отраслевых ведомств, и будет пополняться по мере поступления новой официальной информации.
Если же вы не нашли разъяснение по интересующему вас вопросу, можно обратиться на «горячую линию» по номеру 122.
По информации Министерства цифрового развития Мурманской области, за прошедшие сутки, 23 сентября, к операторам «горячей линии» поступило более 200 звонков.
Фото: https://gov-murman.ru
Комментарии
Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-Аналитика (18+)Топ-10 фактов о жителях Мурманской области, ищущих работу, или Портрет безработного от hh.ru
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Кандалакша: древняя жемчужина Белого моряМурманская областная Дума: МОЛОДЁЖНЫЙ ПАРЛАМЕНТ. НОВЫЙ СОЗЫВМурманская областная Дума: ДЕНЬ ПОБЕДЫ
-Политбарометр (18+)ПодробнееВ Мурманске на очередном пленуме обкома КПРФ обсудили итоги муниципальных выборов
-
Последние комментарии
Татьяна
13.09.22 15:57
Выходит,что АО ,,Ситиматик,, наживается на простых гражданах.Недавно даже увеличили тариф.Спрашивается почему?Почему всё идёт на самотёк, сколько захотел,столько и прибавил,и ничего мне за это не буде
Д.О. Вернер
11.09.22 10:01
То мы закрываем их представительство, то сами к ним поехали. И как после этого Республика к нам будет относиться?
Бурак (Смирнова) Ю. Г., заместитель директора по ВР МБОУ "Кадетская школа города Мурмасгка."
08.09.22 22:15
Добрый вечер, мурманчане, коллеги по работе и общей борьбе! Весь коллектив, учащиеся, а так же родители (законные представители) учащихся прославленной Кадетской школы города-героя Мурманска, узнав о
-Скоро в эфире18:00Мультфильмы (0+/6+)18:30«Итоги». Информационная программа (12+)19:30«Бюро». Художественный сериал, сез.4 серия 2 (16+)
-PRO Деньги (16+)Снижены ставки по всем льготным госпрограммам кредитования МСП-PRO Валюту (16+)Курс евро рухнул почти на 2,5 рубля, доллар просел на 1,7 рубля-PRO Энергетику (18+)#ВместеЯрче-2022: мощности Кольской АЭС хватит для того, чтобы одновременно горели 44 миллиона лампочек 40 Вт-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения в Мурманске на 24 и 26 сентября-PRO Нефть и газ (18+)Варандей как камень преткновения-PRO Законы (18+)С 2023 года МРОТ хотят увеличить до 16242 рублей, а прожиточный минимум - до 14375 рублей