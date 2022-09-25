Открыт раздел, посвящённый теме частичной мобилизации в Мурманской области

На портале правительства Мурманской области создан раздел Военного комиссариата региона, посвящённый частичной мобилизации. Опубликованы ответы на часто задаваемые вопросы жителей. Узнать подробную информацию можно, перейдя по ссылке.

База ответов сформирована на основе информации, предоставленной Министерством обороны Российской Федерации, а также отраслевых ведомств, и будет пополняться по мере поступления новой официальной информации.

Если же вы не нашли разъяснение по интересующему вас вопросу, можно обратиться на «горячую линию» по номеру 122.

По информации Министерства цифрового развития Мурманской области, за прошедшие сутки, 23 сентября, к операторам «горячей линии» поступило более 200 звонков.

Фото: https://gov-murman.ru