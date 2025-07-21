Открыта продажа билетов на спектакли II Мурманского международного фестиваля театров кукол «Полярная сова»
Мурманский областной театр кукол сообщает, что открыта продажа билетов на спектакли II Мурманского международного фестиваля театров кукол «Полярная сова», который состоится с 19 по 24 сентября при поддержке фонда «Кольский».
В этом творческом форуме примут участие 17 театров кукол, включая организатора фестиваля — Мурманский областной театр кукол. География участников охватывает почти всю нашу страну. В «Полярной сове» примут участие театры из Санкт-Петербурга, Московской области, Владимира, Орла, Вологды, Архангельска, Пскова, Набережных Челнов (Республика Татарстан), Оренбурга, Сахалина, Луганской Народной Республики, зарубежные гости из Гродно и Бреста (Республика Беларусь).
Показы спектаклей пройдут на нескольких сценах.
С 30 июня до 21 августа театральная касса Мурманского областного театра кукол не работает, поэтому приобрести билеты на спектакли можно только онлайн через сервис Quick Tickets vk.cc/9sMxM9
Фото: https://vk.com/murmanpuppet?z=photo-11868529_457258941%2Fwall-11868529_13419