Мурманский областной театр кукол сообщает, что открыта продажа билетов на спектакли II Мурманского международного фестиваля театров кукол «Полярная сова», который состоится с 19 по 24 сентября при поддержке фонда «Кольский».

В этом творческом форуме примут участие 17 театров кукол, включая организатора фестиваля — Мурманский областной театр кукол. География участников охватывает почти всю нашу страну. В «Полярной сове» примут участие театры из Санкт-Петербурга, Московской области, Владимира, Орла, Вологды, Архангельска, Пскова, Набережных Челнов (Республика Татарстан), Оренбурга, Сахалина, Луганской Народной Республики, зарубежные гости из Гродно и Бреста (Республика Беларусь).

Показы спектаклей пройдут на нескольких сценах.

С 30 июня до 21 августа театральная касса Мурманского областного театра кукол не работает, поэтому приобрести билеты на спектакли можно только онлайн через сервис Quick Tickets vk.cc/9sMxM9

Фото: https://vk.com/murmanpuppet?z=photo-11868529_457258941%2Fwall-11868529_13419