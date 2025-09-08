Открыта регистрация для участия в проекте «Творческая осень» в Печенге

13 сентября в Печенге на трёх площадках пройдут мероприятия нового сезона проекта Единого волонтёрского центра Мурманской области «Творческая осень». В культурно-досуговом центре «Платформа» эксперты на волонтёрских началах проведут более 30 мастер-классов по различным направлениям.

Принять участие в мастер-классах «Творческой осени» могут жительницы Печенги и близлежащих населённых пунктов, которые являются супругами военнослужащих или членами их семей. Зарегистрироваться можно по ссылке.

В Печенгу приедут мастера из Мурманска, Североморска, Заозерска, Полярного и проведут творческие уроки по живописи, флористике, вязанию, плетению, лепке поморской козули и научное шоу. В этом году большинство мастер-классов будут ориентированы на семьи с детьми в возрасте от 3 лет, а для малышей организуют детскую комнату.

В пространстве «СОПКИ.СЕМЬЯ» нутрициолог из Москвы проведёт лекции о правильном питании, а участник российских и мировых конвенций в сфере фитнеса – тренировку. В многофункциональном пространстве «СОПКИ.СЕМЬЯ» эксперты социального проекта «Мы – семья» проведут занятия для тех, кто хочет разобраться в сложных ситуациях, улучшить семейную жизнь и понять свою роль в семье и обрести счастье в семейных отношениях. Проект «Мы – семья» в этом году стал одной из лучших практик со всей страны конкурса «Будущее – это мы» Всероссийского проекта «Многодетная Россия».

«Посёлок Печенга – очень важный пункт проведения «Творческой осени». Там живут семьи военнослужащих, и многие из мужей сейчас участвуют в специальной военной операции. На девушках, женах военных, каждый день быт, дети, решение разных вопросов. Мы хотим хотя бы на один день перезагрузить их, дать повод выйти из дома и получить новые эмоции и общение», – отметила руководитель Единого волонтёрского центра, идейный вдохновитель проекта «Творческая осень» Евгения Чибис.

Подробнее о проекте «Творческая осень» по ссылке.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/552948/#&gid=1&pid=1