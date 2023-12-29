Открыта регистрация для участников «Лыжни России» в Мурманской области

Открыта онлайн-регистрация для участников, которые планируют выйти на старт «Лыжни России» в Мурманской области. В 2024 году в нашем регионе событие пройдёт в Мурманске, Апатитах и Ковдоре.

Центральной площадкой в Кольском Заполярье для проведения зимнего спортивного праздника выступит по традиции Долина Уюта Мурманска. Старт «Лыжне России» будет дан 10 февраля в 12.00. Участники могут зарегистрироваться уже сейчас через Единый портал государственных и муниципальных услуг по ссылке: https://www.gosuslugi.ru/600563/1/form?eventsNumber=2

Комиссия по допуску участников будет работать с 5 по 9 февраля 2024 года - с 15.00 до 19.00, 10 февраля - с 8.30 до 11.00 в здании административно-спортивного комплекса по адресу: г. Мурманск, Долины Уюта, 3-й этаж.

Как сообщает Министерство информационной политики Мурманской области, «Лыжня России» с 1982 года традиционно объединяет сотни тысяч активных россиян. Массовая лыжная гонка проводится в нашей стране в рамках реализации федерального проекта «Спорт – норма жизни». В этом году на старты, организованные в Мурманской области, вышло порядка 4 тысяч северян

В 2024 году «Лыжня России» посвящена 80-летию полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады.

Фото: https://gov-murman.ru