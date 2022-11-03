Открыта регистрация на 49-й лыжный марафон

В Заполярье дан старт регистрации на самый северный марафон в истории лыжных гонок России. 1 апреля 2023 года состоится главная гонка свободным стилем в рамках международного традиционного мурманского лыжного марафона по программе «Russialoppet».

Впервые мурманский лыжный марафон состоялся в 1974 году. Долгое время он оставался главным и самым крупным в Советском Союзе и России. В разные годы в заполярном марафоне принимали участие звезды советского и российского лыжного спорта. В числе них – Елена Вяльбе, Иван Гаранин, Юлия Чепалова, Николай Зимятов, Александр Завьялов, Алексей Петухов, Сергей Устюгов, Никита Крюков, Александр Панжинский и многие другие.

На сегодняшний день мурманский лыжный марафон остаётся привлекательным для всех людей, которыми движут сильный характер, стойкость, выносливость и желание преодолеть себя. По традиции старт даётся в затяжной марафонский подъём. Разноцветная лыжная толпа вытягивается вдоль него. Профессионалы стремятся к простору и по стратегии выбираются из общей массы лыжников, а любители идут размеренно, сохраняя темп и следуя правилу: участие - уже победа.

В 2023 году всех участников и зрителей ждет много нововведений. Так, 29 и 30 марта состоятся короткие гонки в рамках всероссийских соревнований Праздника Севера. Оргкомитет принял решение о допуске всех желающих к предварительным стартам.

Зарегистрироваться на участие в марафоне. Подробнее – на сайте и в группе марафона в социальной сети «ВКонтакте».



Фото: https://gov-murman.ru