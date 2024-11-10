Открыта регистрация на финальное мероприятие проекта «Творческая осень» Единого волонтёрского центра, которое пройдёт в Североморске

В следующую субботу, 16 ноября, в Центре досуга молодёжи ЗАТО г. Североморск для жён и родных военнослужащих, а также для женщин-военнослужащих, преподаватели-волонтёры проекта «Творческая осень» проведут более тридцати творческих мастер-классов. Мероприятие завершит четвертый сезон проекта Единого волонтёрского центра Мурманской области.

Североморск станет 12-м городом проведения проекта. 16 ноября мастера научат девушек прикладным навыкам по созданию открыток, свечей, браслетов, интерьерных композиций на осеннюю и новогоднюю тематики и многому другому. Таким образом, девушки из закрытого военного города приобретут полезные знания и умения, попробуют свои силы в новых для себя направлениях творчества и вдохновятся на собственные активности. Регистрация для участия доступна по ссылке.

«Творческая осень» – проект Единого волонтёрского центра Мурманской области, продолжение образовательной конференции «Звезда Севера» для творческой самореализации женщин из небольших военных городов и поселков. За три года реализации проекта мастера на волонтёрских началах провели более 180 мастер-классов для трёх тысяч участниц в Североморске, Заполярном, Полярном, Заозерске, Снежногорске, Видяево, Алакуртти, Оленегорске и Североморске-3, Спутнике, Гаджиево. Подробная информация в группе.

Фото: Фото: https://gov-murman.ru/info/news/