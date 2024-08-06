Открыта регистрация на гонку «Герои Севера – Заполярный рубеж»

17 августа в парке культуры и отдыха «Патриот» пройдут традиционные ежегодные состязания «Герои Севера – Заполярный рубеж».

Для участников подготовлена многофункциональная трасса протяжённостью 5,2 км. Программа мероприятия включает бег по пересеченной местности с преодолением 24 препятствий на протяжении всей трассы. Регистрация и подробная информация – на сайте https://buyrun.ru/event/38

Как сообщает Министерство спорта Мурманской области, благодаря модернизированной инфраструктуре парка, соревнования стали более насыщенными. Новую спортивную инфраструктуру в парке «Патриот» установили в 2022 году по поручению главы региона Андрея Чибиса. Она предназначена для проведения разноплановых мероприятий спортивной и патриотической направленности, тренировок профессиональных спортсменов и военнослужащих, а также активного отдыха жителей и гостей Мурманской области.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/