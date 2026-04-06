Мурманский морской рыбный порт с 15 апреля 2026 года переходит на самостоятельное выполнение стивидорных работ на Северном грузовом районеРегиональное объединение работодателей отметило 35-летие деловой конференцией «Бизнес-весна 2026»
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Вакансии
Мурманская область. Арктика (16+)06.04.26 18:00

Открыта регистрация на курсы безопасности на воде для предпринимателей

24 и 25 апреля в Мурманске пройдёт тренинг для предпринимателей – участников туристско-рекреационного кластера, оказывающих услуги морских прогулок и активности на воде. Главная цель – обучение первой помощи, спасению и безопасному поведению на водных объектах.

Тренинг организован региональными министерством туризма и предпринимательства и Центром кластерного развития. Успешно прошедшие тренинг получат удостоверение матроса-спасателя.

Для участия в тренинге необходимо не позднее 7 апреля зарегистрироваться по ссылке: https://forms.yandex.ru/u/69ce60de95add5c92f4674df

Обучение платное. Стоимость на 1 слушателя около 17 тысяч рублей. Количество мест ограничено.

Принять участие в тренинге могут только штатные сотрудники предприятия – участника туристско-рекреационного кластера Мурманской области.

Компании, желающие стать участниками туристско-рекреационного кластера Мурманской области, могут обратиться в региональный Центр кластерного развития: по телефону (8152) 41-07-95; лично по адресу: г. Мурманск, ул. Коминтерна, 7 (1-й подъезд, 1-й этаж с 10.00 до 17.00 - по будням).

Как отмечает региональное Министерство туризма и предпринимательства, поручение организовать курсы обучения безопасности на воде для предпринимателей губернатор Андрей Чибис дал в ходе обсуждения итогов работы Мурманской территориальной подсистемы РСЧС за 2025 год и задач на 2026 год.

 

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/565114/#&gid=1&pid=1

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Последние комментарии

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
3031123456789101112131415161718192021222324252627282930123
-Скоро в эфире19:00«Международные новости». Информационная программа (12+)19:30Новости. Информационная программа (12+)20:00«Вне Зоны». Телевизионный проект (12+)
-PRO Деньги (16+)Полный запрет МФО поддерживают 2 из 3 экономически активных россиян-PRO Валюту (16+)Курс евро провалился почти на 1,19 рубля, доллар снижается на 1 рубль-PRO Энергетику (18+)Студенты Мурманского индустриального колледжа познакомились с принципами управления энергосистемой региона-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 6 апреля-PRO Нефть и газ (18+)День работника нефтяной и газовой промышленности 2025: тренды и динамика-PRO Законы (18+)Законы, вступающие в силу в апреле
-

Наш регион-51

© 2009 - 2026
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»