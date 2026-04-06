Открыта регистрация на курсы безопасности на воде для предпринимателей

24 и 25 апреля в Мурманске пройдёт тренинг для предпринимателей – участников туристско-рекреационного кластера, оказывающих услуги морских прогулок и активности на воде. Главная цель – обучение первой помощи, спасению и безопасному поведению на водных объектах.

Тренинг организован региональными министерством туризма и предпринимательства и Центром кластерного развития. Успешно прошедшие тренинг получат удостоверение матроса-спасателя.

Для участия в тренинге необходимо не позднее 7 апреля зарегистрироваться по ссылке: https://forms.yandex.ru/u/69ce60de95add5c92f4674df

Обучение платное. Стоимость на 1 слушателя около 17 тысяч рублей. Количество мест ограничено.

Принять участие в тренинге могут только штатные сотрудники предприятия – участника туристско-рекреационного кластера Мурманской области.

Компании, желающие стать участниками туристско-рекреационного кластера Мурманской области, могут обратиться в региональный Центр кластерного развития: по телефону (8152) 41-07-95; лично по адресу: г. Мурманск, ул. Коминтерна, 7 (1-й подъезд, 1-й этаж с 10.00 до 17.00 - по будням).

Как отмечает региональное Министерство туризма и предпринимательства, поручение организовать курсы обучения безопасности на воде для предпринимателей губернатор Андрей Чибис дал в ходе обсуждения итогов работы Мурманской территориальной подсистемы РСЧС за 2025 год и задач на 2026 год.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/565114/#&gid=1&pid=1