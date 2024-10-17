Открыта регистрация на мастер-класс для предпринимателей по использованию нейросети

В Мурманске 2 ноября в центре «Мой бизнес» состоится мастер-класс по теме «Практическое применение нейросетей. Создание контента». Участники узнают, как эффективно использовать технологии искусственного интеллекта для создания контента и развития своего дела, а также о способах применения его в современном мире.

Мастер-класс будет полезен для начинающих и действующих предпринимателей, самозанятых граждан, а также для физических лиц, которым интересно погрузиться в мир искусственного интеллекта и построить на этом собственный бизнес.

Мероприятие пройдёт в очном формате в 12.00 по адресу: г. Мурманск, ул. Подстаницкого, 1. Участие бесплатное, регистрация обязательна.

Мероприятие организуется Центром поддержки предпринимательства Мурманской области совместно с Министерством развития Арктики и экономики Мурманской области в рамках реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/