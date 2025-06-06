Открыта регистрация на Международную выставку-ярмарку «Руками женщины»

Региональная общественная организация «Интернациональный союз женщин» приглашает принять участие в IV Международной выставке «Руками женщины». Она пройдёт 18–19 ноября 2025 года в Москве в рамках Международного форума «Женщина третьего тысячелетия». Выставка призвана объединить женщин-лидеров, мастеров, ремесленников, дизайнеров из 89 регионов России, стран СНГ и зарубежья на одной площадке. Ее цель – сохранение культурного наследия и поддержка женского предпринимательства.

К участию приглашают компании и организации МСП, мастеров, ремесленников, дизайнеров и художников, а также представителей медицины, туризма и креативных индустрий.

Участникам предлагают презентовать продукцию, созданную женщинами – от этнических промыслов до инновационных стартапов. Это возможность раскрыть туристический потенциал региона через уникальные маршруты, культурные традиции и сувенирную продукцию, а также продемонстрировать инвестиционную привлекательность бизнеса на международном уровне.

Подробная информация о мероприятии и регистрация – на официальном сайте.