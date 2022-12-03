Открыта регистрация на праздник «Сила Севера – в людях!»

Началась регистрация на итоговое событие года для волонтёров и молодёжи Мурманской области – праздник «Сила Севера – в людях!». Ледовый дворец Мурманска распахнёт свои двери для участников 10 декабря.

Событие объединит порядка 2 тысяч представителей активной молодёжи, проявившей себя в творчестве, науке, проектной и патриотической деятельности, а также волонтёров всех возрастов из разных населённых пунктов Мурманской области. В течение вечера гости праздника смогут пообщаться с друг с другом, посетить «пространство Добра» и интерактивные площадки с играми и активностями, сделать снимки на память или снять крутое видео в фотозоне. Также для гостей будет работать фудкорт.

Финалом праздника станет выступление артистов Первого Всероссийского тура, организованного в поддержку внутреннего туризма, «Хороша родная». В 2022 году проект проехал 14 городов нашей необъятной России и собрали на своих концертах более 300 тыс. зрителей. В Мурманске гости праздника «Сила Севера – в людях!» услышат песни Виктории Дайнеко, групп «Корни», «Город 312» и споют легендарные хиты вместе с группой «Любэ».

Пройти регистрацию можно на портале «Молодая Арктика» (молодая-арктика.рф) до 6 декабря. Количество мест ограничено.

Как сообщает региональный комитет молодёжной политики, регистрация, пройденная до 1 декабря, считается предварительной. Участникам необходимо обновить данные, по актуальной ссылке, приносим извинения за технические сложности.

Регистрация: https://молодая-арктика.рф/events/45743

Фото: https://vk.com/wall-203978702_2348