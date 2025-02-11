Открыта регистрация на шестую конференцию «Звезда Севера» в Мурманске

1 марта 2025 года в Мурманске на площадке областного Дворца культуры имени С.М. Кирова состоится шестая «Звезда Севера». Традиционная конференция Единого волонтёрского центра Мурманской области соберет порядка тысячи участниц из всех населенных пунктов региона, где дислоцируются военнослужащие.

В этом году образовательная программа конференции «Звезда Севера» включает 9 лекций от преподавателей регионального и федерального уровней. Лекции будут посвящены актуальным темам по психологии, воспитанию детей, женскому здоровью, построению карьеры, красоте и стилю, и будут проходить параллельно в нескольких залах на протяжении всего дня.

Регистрация на конференцию, которая состоится в первый день весны, уже открыта. Запись проходит через женские советы военных частей. Для получения приглашения женщинам-военнослужащим или жёнам военнослужащих необходимо обратиться к кураторам женсоветов, либо по телефону +7953-750-57-22.

Дополнительная регистрация для всех желающих будет открыта позднее в сообществе проекта «Звезда Севера» в социальной сети «ВКонтакте».

Кроме того, 11 февраля руководитель Единого волонтёрского центра и автор проекта «Звезда Севера» Евгения Чибис более подробно представит программу шестой конференции лидерам женсоветов.

Напомним, что с 2023 года мероприятия проекта «Звезда Севера» проводятся не только в Мурманской области, но и в Калининграде, Севастополе и на Камчатке, объединяя единой темой саморазвития женщин флотских городов севера, юга, востока и запада страны, а также спикеров – интеллектуальных волонтёров, которые хотят делиться своими знаниями на добровольных началах. Все мероприятия проекта проходят бесплатно.

Ежегодная конференция «Звезда Севера» — одно из значимых событий в рамках проекта Совета Евразийского женского форума «Женщины и их роль в развитии флотских городов». Мероприятие проходит при поддержке Северного флота ВМФ России и правительства Мурманской области.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/