Открыта регистрация на традиционный 52-й Мурманский лыжный марафон

С 1 ноября началась регистрация на 52-й Мурманский лыжный марафон, который пройдёт 28 и 29 марта 2026 года в рамках традиционного Праздника Севера. В первый день соревнований состоятся гонки свободным стилем на дистанции 50 и 25 км, а во второй день спортсмены побегут классическим стилем.

Как сообщает администрация города Мурманска, полностью от взносов освобождаются лица с ограниченными возможностями здоровья, участники старше 70 лет, члены «Клуба Легенд имени Геннадия Нечаева» (женщины, которые финишировали более 15 раз, и мужчины, которые финишировали более 30 раз) и спортсмены младше 18 лет. Каждый участник соревнований может также за отдельную плату приобрести именной номер и майку большого размера.

Льгота в 50% будет предоставлена мужчинам от 65 до 69 лет и женщинам в возрасте от 60 до 69 лет, многодетным семьям (при наличии необходимой справки) и участникам боевых действий. Сумма стартового взноса будет увеличиваться постепенно до старта соревнований.

Спортсмены, которые перенесли регистрацию с 51-го Мурманского лыжного марафона 2025 года, должны подтвердить участие в «личном кабинете» на сайте «Russia Running». Размер стартового взноса останется без изменений, участие считается оплаченным.

Регистрация на Мурманский лыжный марафон открыта на сайте «Russia Running».

Фото Министерства информационной политики Мурманской области: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=31203&page=1