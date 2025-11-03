Открыта регистрация на традиционный 52-й Мурманский лыжный марафонВ День народного единства главной площадкой праздника в Мурманске станет Семёновское озеро
Открыта регистрация на традиционный 52-й Мурманский лыжный марафон

С 1 ноября началась регистрация на 52-й Мурманский лыжный марафон, который пройдёт 28 и 29 марта 2026 года в рамках традиционного Праздника Севера. В первый день соревнований состоятся гонки свободным стилем на дистанции 50 и 25 км, а во второй день спортсмены побегут классическим стилем.

Как сообщает администрация города Мурманска, полностью от взносов освобождаются лица с ограниченными возможностями здоровья, участники старше 70 лет, члены «Клуба Легенд имени Геннадия Нечаева» (женщины, которые финишировали более 15 раз, и мужчины, которые финишировали более 30 раз) и спортсмены младше 18 лет. Каждый участник соревнований может также за отдельную плату приобрести именной номер и майку большого размера.

Льгота в 50% будет предоставлена мужчинам от 65 до 69 лет и женщинам в возрасте от 60 до 69 лет, многодетным семьям (при наличии необходимой справки) и участникам боевых действий. Сумма стартового взноса будет увеличиваться постепенно до старта соревнований.

Спортсмены, которые перенесли регистрацию с 51-го Мурманского лыжного марафона 2025 года, должны подтвердить участие в «личном кабинете» на сайте «Russia Running». Размер стартового взноса останется без изменений, участие считается оплаченным.

Регистрация на Мурманский лыжный марафон открыта на сайте «Russia Running».

 

