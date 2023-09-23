Открыта регистрация на «Творческую осень» в Оленегорске

14 октября Единый волонтёрский центр впервые проведёт в Оленегорске проект для жён военнослужащих «Творческая осень».

Мероприятия пройдут в Доме культуры на улице Мира, 38а. Бесплатная регистрация доступна по ссылке: https://evcsever.timepad.ru/event/2597377/

«Творческая осень» – это уникальная возможность для женщин провести день в отличной компании, пробуя себя в самых разных направлениях творчества: вязание и вышивание, живопись в самых необычных техниках, создание предметов декора для дома, музыка, кулинария и многое другое.

Проект Единого волонтёрского центра Мурманской области – продолжение образовательной конференции «Звезда Севера» для женщин из небольших военных городов и поселков. Мастер-классы уже прошли в Североморске, Заполярном, Полярном, Заозерске, Снежногорске, Видяево и Алакуртти.

«Наш проект – это вдохновение для женщин, которые с раннего детства живут в военных городках или, выйдя замуж, уезжают за мужем далеко от дома, и хотят уже здесь общаться, развиваться, делать шаги вперед. И наша миссия – создать площадки для творческого общения и самовыражения. Главным итогом и ценностью мы видим успехи участниц, их горящие глаза и улыбки», – подчеркнула создательница «Творческой осени» Евгения Чибис.

В первую очередь к участию в мероприятии приглашают родственниц военнослужащих и женщин-военнослужащих. Однако у жительниц Оленегорска, не относящихся к данным категориям, также будет возможность посетить «Творческую осень», уточняют организаторы. Подробнее об условиях участия и мастер-классах можно прочитать в группе проекта: https://vk.com/zvezdasevera_official

Фото: https://gov-murman.ru