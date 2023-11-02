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Мурманская область. Арктика (16+)02.11.23 17:45

Открыта регистрация на «Творческую осень» в Североморске-3

25 ноября в Детской школе искусств закрытого военного поселка Североморск-3 Единый волонтёрский центр проведёт завершающий этап в этом году уникального проекта для женщин «Творческая осень».

В первую очередь приглашаются к участию родственницы военнослужащих и женщины-военнослужащие. Однако жительницы Североморска-3, не относящиеся к этим категориям, также получат возможность посетить «Творческую осень», уточняют организаторы. Бесплатная регистрация доступна по ссылке.

Каждый раз на проекте для участниц проводятся более 20 бесплатных мастер-классов по самым разным направлениям творчества от лучших преподавателей Мурманской области: живописи, вязанию, вышиванию, созданию декора для дома, музыке и многим необычным техникам мастерства. 

Как сообщает Министерство информационной политики Мурманской области, этот проект Единого волонтёрского центра Мурманской области — продолжение образовательной конференции «Звезда Севера» для женщин из небольших военных городов и посёлков. Мастер-классы уже прошли в семи таких населённых пунктах. В этом году проект «Творческая осень» уже побывал в новых населенных пунктах – Алакуртти и Оленегорске.

«Осень на севере, особенно в ноябрьское межсезонье – время для тёплых встреч и общения, созидания и творчества. Именно про это наш проект «Творческая осень». Тем более такие возможности для вдохновения и самореализации не всегда есть в небольших военных поселках, где основная жизнь идет на службе или дома. Поэтому, когда мы видим благодарные улыбки участниц – понимаем, что попали в самое сердце. Женщина уходит с площадки проекта заряженная новыми силами и энергией и наполняет этим свою семью», – отметила идейный вдохновитель «Творческой осени» Евгения Чибис.

Подробнее об условиях участия и мастер-классах можно прочитать в группе проекта.

 

Фото: https://gov-murman.ru

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