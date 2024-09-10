Открыта регистрация на вебинар «Волонтёры культуры в библиотеке»

19 сентября в 11.00 Мурманская областная научная библиотека проведёт областной методический вебинар «Волонтёры культуры в библиотеке».

Как сообщает vk.com/murmanculture, на онлайн-встрече состоится обсуждение различных аспектов взаимодействия библиотек Мурманской области с волонтёрами и волонтёрскими организациями, а также будет представлен опыт работы общедоступных библиотек Мурманской области.

К участию в мероприятии приглашаются руководители и специалисты областных и муниципальных библиотек.

Регистрация до 16 сентября по ссылке: https://info51.ru/regionalnye/oblastnoy-metodicheskiy-vebinar-volontery-kultury-v-biblioteke/

Фото: https://vk.com/murmanculture?z=photo-139605315_457280286%2Falbum-139605315_00%2Frev