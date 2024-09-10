Мурманская область. Арктика (16+)10.09.24 08:45
Открыта регистрация на вебинар «Волонтёры культуры в библиотеке»
19 сентября в 11.00 Мурманская областная научная библиотека проведёт областной методический вебинар «Волонтёры культуры в библиотеке».
Как сообщает vk.com/murmanculture, на онлайн-встрече состоится обсуждение различных аспектов взаимодействия библиотек Мурманской области с волонтёрами и волонтёрскими организациями, а также будет представлен опыт работы общедоступных библиотек Мурманской области.
К участию в мероприятии приглашаются руководители и специалисты областных и муниципальных библиотек.
Регистрация до 16 сентября по ссылке: https://info51.ru/regionalnye/oblastnoy-metodicheskiy-vebinar-volontery-kultury-v-biblioteke/
Фото: https://vk.com/murmanculture?z=photo-139605315_457280286%2Falbum-139605315_00%2Frev
Комментарии
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Последние комментарии
Медникова Светлана
29.08.24 10:27
Непонятно, курсирует ли автобус 32 от к/т Мурманск к тропе Беличий хвост? В вашем расписании не указано время, а указаны только несколько дней июля:11.07-19.07 ???
Комментарий к новости:Новый автобусный маршрут довезёт мурманчан до экологической тропы «Беличий хвост»
SeVFloT83
11.08.24 10:31
Для этой странички надо было бы выбрать другой цвет, а не чёрный, а то приветствие "Добро пожаловать" на таком фоне выглядит противоречиво.
Ira89
06.08.24 13:18
Да, жители города атомщиков удивили, придётся слова песни переписывать: "Потому что на 10 мальчишек, по статистике - девочка одна!"
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