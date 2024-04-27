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Мурманская область. Арктика (16+)27.04.24 17:00

Открыта регистрация на забег ЭЛ5-Энерго Трейл 2.0

22 июня 2024 года на территории Кольской ВЭС – самого мощного ветропарка за Полярным кругом – состоится уникальный забег ЭЛ5-Энерго Трейл 2.0.

Как и год назад, все желающие смогут выбрать для себя привлекательную дистанцию по живописной территории, а также посоревноваться эстафетными командами.

Все вырученные средства пойдут благотворительным фондам Мурманской области, причем при покупке слота участники сами могут определить, кому они хотят оказать поддержку.

Неповторимые ландшафты, удивительная природа Кольского края и индустриальный облик ветропарка создают уникальную атмосферу соревнования. На территории стартового городка будут представлены выставочная зона, различные активности, детский клуб, а также фудкорт.

Пройти регистрацию на мероприятие, а также узнать более подробную информацию о забеге можно на сайте.

 

Фото: https://gov-murman.ru

 

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