Открыта регистрация участников на III международную сессию «Сотрудничество в Арктике»

17 ноября в Мурманске по инициативе губернатора Андрея Чибиса в третий раз пройдет международная сессия «Сотрудничество в Арктике». Организатор сессии – министерство экономического развития Мурманской области при поддержке Министерства иностранных дел Российской Федерации.

В рамках мероприятия обсудят широкий спектр вопросов многостороннего сотрудничества в Арктике с акцентом на специфику Баренцева региона.

В качестве спикеров выступят председатель Комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачёв и заместитель председателя Комитета Совета Федерации по экономической политике Константин Долгов, Посол ЕС в России Маркус Эдерер, Посол Швеции в России Малена Морд, Посол Исландии в России Аурни Тор Сигурдссон, председатель городского совета г. Лулео Нихад Зара, мэр г. Акурейри Астильдур Стурлудоттир и другие участники. Модератором дискуссии будет Томас Халлберг, глава Международного Баренцева секретариата.

Как сообщает региональное Министерство экономического развития, мероприятие пройдёт в режиме онлайн. Ссылки на YouTube-трансляцию и регистрацию доступны на официальном сайте организатора.