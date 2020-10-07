Открыта регистрация участников X Дней российско-норвежского приграничного сотрудничества

Началась регистрация участников X Дней российско-норвежского приграничного сотрудничества. Международная диалоговая площадка, на полях которой обсуждаются вопросы двустороннего взаимодействия России и Норвегии, в этом году пройдет с 21 по 23 октября в онлайн режиме.

Программа мероприятия включает пленарное заседание, консульский час и ряд тематических секций с участием представителей региональных властей, муниципальных образований, научного и бизнес-сообщества, общественных организаций двух стран.

Как сообщает региональное Министерство экономического развития, темами обсуждения станут вопросы экономического развития приграничных территорий, молодёжного и культурного взаимодействия. Отдельные дискуссии будут посвящены перспективам развития Печенгского района, также состоится семинар на тему «Безопасность арктических рубежей: экология, история, образы будущего».

Получить подробную информацию и зарегистрироваться на X Дни российско-норвежского приграничного сотрудничества можно на сайте Министерства экономического развития Мурманской области.