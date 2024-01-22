Открыта заявочная кампания для творческих северян на участие в зимнем сезоне арт-резиденции «Никель. Полярная ночь»

Очередная творческая сессия пройдёт в Никеле с 8 по 17 февраля. Концепция сезона - «Никелирование», организаторы ждут проекты, в рамках которых художники будут изучать свойства никеля и методы никелирования.

Для участия творцам необходимо подать электронную заявку. Организаторы компенсируют расходы на проезд до места проведения и обратно, на проживание и питание, а также на материалы, которые нужны для создания проектов. Для участников арт-резиденции будут организованы экскурсии – художники познакомятся с жизнью Никеля и Заполярного, увидят заснеженную тундру и при благоприятных погодных условиях смогут посетить полуостров Средний.

Как сообщает Министерство культуры Мурманской области, арт-резиденции проходят два раза в год в Никеле в рамках работы Центра «Вторая школа» с 2018 года и привлекают творческих деятелей из разных регионов страны, становясь источником вдохновения для создания необычных арт-объектов. Подробную информацию о реализованных проектах можно найти на сайте центра «Вторая школа». Проект реализуется при поддержке компании «Норникель».

Фото: https://gov-murman.ru