Открытие фестиваля «РОСТ» состоится в арт-пространстве «Контейнер-холл»

Открытие четвертого Арктического фестиваля уличного искусства «РОСТ» состоится в Мурманске 30 июня. Об этом сообщила заместитель губернатора – министр градостроительства и благоустройства Мурманской области Мария Гаврилова.

«Открытие фестиваля запланировано на 30 июня. «РОСТ» пройдёт на территории самого длинного дома России, расположенного в 305 микрорайоне. А местом для проведения культурных мероприятий неизменно станет молодёжное пространство «Контейнер-холл», – рассказала вице-губернатор.

Силами мастеров в этом году будут созданы 10 муралов, 2 мозаики и 1 панно. Впоследствии их включат в обновлённый туристический маршрут.

«В рамках открытия, проведение которого запланировано в «Контейнер-холле», будет представлена выставка «Глоссарий», северян также ждут мастер-классы и лекции, экскурсии и уличные танцы с привлечением местных танцевальных коллективов», – рассказала Мария Гаврилова.

Как сообщает Министерство градостроительства и благоустройства Мурманской области, завершится фестиваль, организатором которого при поддержке правительства региона выступает Центр городского развития Мурманской области, 14 июля. В этом году ожидается, что событие посетят более 400 человек.

Фото: https://gov-murman.ru