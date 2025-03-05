Открытие гастрономических рядов в Национальном центре «Россия»: Мурманская область представляет кулинарные традиции Севера

1 марта в Национальном центре «Россия» состоялось открытие гастрономической площадки масштабной экспозиции «Путешествие по России». В рамках проекта представлены кулинарные традиции и современные интерпретации блюд из разных уголков страны, объединенные в четыре тематические зоны: «Восток», «Север», «Запад» и «Юг».

«Национальный центр «Россия» - это главная площадка страны, где мы наконец-то можем собрать в одном месте все наши гастрономические и кулинарные достижения нашей огромной многонациональной страны. Все годы в рамках нашей фестивальной деятельности в регионах мы отбирали самые популярные блюда и изделия российской региональной кухни. Кухни морских регионов России - стабильно самые востребованные гастрономические концепции, например дальневосточная, арктическая кухни. Напомню, именно Мурманская область подарила нам такое направление, как арктическая кухня. Мы прошли путь от полной неизвестности до коммерческого успеха, благодаря мощной информационно-фестивальной компании с участием местного бизнеса и власти», — подчеркнула Екатерина Шаповалова, автор-методист и руководитель федерального проекта «Гастрономическая карта России».

Особое внимание гостей привлекает зона «Север», где представлена гастрономия регионов Арктической зоны Российской Федерации и кулинарные традиции коренных народов севера. В стартовом меню корнера «Север» гости могут попробовать блюда, получившие популярность благодаря уличным фестивалям арктической кухни - визитным карточкам Мурманской области: чёрные пельмени с олениной с брусничным соусом, арктическую калью, кисель из морошки, чипсы из ягеля, помакуху из палтуса, северные креветки, дегустационный гастрономический набор закусок «Северный морской путь» и многие другие блюда. Оператором пространства «Север» выступают Екатерина и Георгий Мун, основатели первого кафе арктической кухни и сети мобильной арктической кухни «Арктик Мун» (г. Кировск).

Для обладателей паспорта полярника в гастрономическом ряду «Север» предусмотрена специальная скидка, которая стала возможной благодаря совместной работе с Туристским информационным центром Мурманской области.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, Мурманская область активно участвует в федеральном проекте «Гастрономическая карта России» с 2018 года. Представители региона неоднократно демонстрировали свои кулинарные традиции на крупнейших мероприятиях страны: от дипломатических приемов в МИД до Всемирного фестиваля молодежи в Сочи, а также на фестивалях в Арт-кластере «Таврида» и региональных гастрономических событиях от Владивостока до Калининграда.

Фото (федеральный проект «Гастрономическая карта России»): https://gov-murman.ru/info/news