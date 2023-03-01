Новые современные физкультурно-оздоровительные комплексы в Кандалакше и Заозерске откроются уже в марте. Как редакция «Арктик-ТВ» уже сообщала, об этом вчера в ходе заседания правительства Мурманской области сообщила министр спорта Светлана Наумова.

«Основная цель федерального проекта «Спорт – норма жизни» – повысить качество жизни россиян, создать для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и спортом. Проектом предусматривается в том числе реновация и создание новой инфраструктуры, а также подготовка спортивного резерва. Данные мероприятия дополняет большое число мер регионального стратегического плана «На Севере – жить», – отметила глава профильного ведомства.

Говоря об итогах реализации программ в 2022 году в сфере физической культуры и спорта, Светлана Наумова обозначила наиболее приоритетные направления работы правительства. Так, в части развития массового спорта был реализован ряд важных социально значимых проектов. Один из них – «Час здоровья» – позволил 7,7 тысячи северян из социально-незащищенных групп населения бесплатно посещать бассейны в 12 муниципальных образованиях Мурманской области. Также на базе бассейнов в Мурманске, Полярных Зорях и Ковдоре юные жители Кольского Заполярья обучаются навыкам плавания. В 2022 году в программе принял участие 951 ребёнок в возрасте 6-10 лет.

Развитие спортивной инфраструктуры, а также создание новых объектов в Мурманской области – еще одно важное направление нацпроекта «Демография» и реализуемого в его рамках федерального проекта «Спорт – норма жизни». Благодаря инвестициям из федерального и регионального бюджета в размере 678,5 млн рублей в марте текущего года откроются два современных физкультурно-оздоровительных комплекса в Кандалакше и Заозерске.

Открытие кандалакшского ФОКа «Северное сияние» запланировано уже на эту субботу. Новый спортивный объект будет включать в себя универсальный спортивный зал для проведения тренировок и соревнований по мини-футболу, баскетболу, волейболу и боксу, тренажерный зал, а также комплекс помещений вспомогательного назначения, в том числе просторные раздевалки, тренерские, камеру сухого жара с комнатой отдыха и другие. Особенность «Северного сияния» – организация комфортного пространства для тренировок и выступлений борцов. Здесь смогут оттачивать мастерство северяне, занимающиеся самбо, дзюдо и спортивной борьбой. Открытие подобного объекта откроет новые возможности для начинающих и опытных спортсменов.

Наряду с строительством крупных объектов в рамках реализации федеральной программы «Спорт – норма жизни» в Мурманской области уделяется внимание созданию спортплощадок в небольших муниципалитетах. Так, в 2022 году закуплено спортивно-технологическое оборудование для создания малой спортивной площадки ГТО в Зверосовхозе, установлены подобные объекты в Кильдинстрое, Зеленоборском и Коле.

В минувшем году 34,9 млн рублей из федерального и регионального бюджета были направлены на развитие массового и профессионального спорта. Это позволило оказать поддержку организациям, осуществляющим подготовку спортивного резерва в Мурманской области.

«Более 16 млн рублей было направлено на закупку и поставку спортивной экипировки и инвентаря для четырех областных спортивных школ, осуществляющим подготовку по таким видам спорта, как футбол, санный и горнолыжный спорт», – сообщила в ходе своего выступления министр Светлана Наумова.

Отметим, что всего на реализацию федерального проекта «Спорт – норма жизни» на территории Мурманской области было затрачено более 713 млн рублей, из которых почти 500 млн рублей – средства областного бюджета.

Озвучивая итоги работы в 2022 году, глава профильного ведомства подчеркнула, что высокий результат в реализации нацпроекта «Демография» помог обеспечить региональный план «На Севере – жить», в рамках которого осуществляется планомерное развитие массового спорта, проводятся спортивно-событийные мероприятия, а также осуществляется модернизация спортивной инфраструктуры.

Привлекать юных северян к активному образу жизни призвана программа по поддержке и развитию школьного спорта. Так, план «На Севере – жить» предусматривает активное создание школьных спортивных клубов. На сегодняшний день в Мурманской области уже успешно работают 119 подобных объединений, что составляет более 70% от всех общеобразовательных школ. В 2022 году школьные спортивные клубы получили гранты на общую сумму 30,5 млн рублей, в том числе за призовые места в Кубке губернатора Мурманской области.

Тему организации новых возможностей для занятий спортом молодежи продолжил отчёт о работе новых пространств «СОПКИ.СПОРТ». Напомним, что в 2022 году в Мурманской области появились первые 7 современных залов, объединенных единой концепцией. Северяне до 35 лет могут посещать пространства в Полярных Зорях, Апатитах, Мончегорске, Ловозере, Заполярном, Коашве и Высоком бесплатно. На текущий момент их посетили уже более 11,8 тысячи северян. В 2023 году подобные залы откроются еще в 7 муниципалитетах области.

Говоря об организации спортивно-массовых мероприятий, Светлана Наумова отметила новый подход к проведению традиционных и новых для региона событий.

«В прошлом году Праздника Севера объединил более 5 тысяч участников. Соревнования, на которых разыграли 588 комплектов медалей, прошли в Мурманске, Оленегорске, Полярных Зорях, Кандалакше, Апатитах, Мончегорске, Кольском и Ловозерском районах. Сегодня мы вновь готовимся дать старт самому масштабному спортивному событию региона, которое проходит в рамках плана «На Севере – жить», – подчеркнула министр спорта.

Как сообщает региональное Министерство спорта, минувший год запомнился северянам и гостям Мурманской области не только Полярной Олимпиадой: в 2022 году в регионе прошло 19 мероприятий с участием более 30 тысяч спортсменов и зрителей. Среди самых ярких – фестиваль молодежных субкультур, ставший финалистом XI Национальной премии в области событийного туризма Russian Event Awards в номинации «Лучшее молодёжное туристическое событие».

В завершение доклада глава профильного ведомства отметила, что благодаря проведенной работе в рамках реализации федерального проекта и регионального стратегического плана доля северян в возрасте от 3 до 79 лет, систематически занимающихся физической культурой и спортом, по итогам 2022 года составила 52%, а уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта – 49,7%. Оба значения превышают запланированные показатели.

Фото: https://gov-murman.ru